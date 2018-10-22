Азаров объяснил выдержку России в санкционном противостоянии с Украиной

Москва, 22 октября. Украина в первую очередь навредила своей собственной экономике, когда ввела санкции против России. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Если у нас товарооборот в 2012 году был 55 млрд. долларов, а сейчас около 15 – то пострадала в большей степени, конечно, экономика Украины, но в какой-то степени это сказалось и на российской экономике», — отметил он.

По словам политика, российские власти понимают эту взаимосвязь, поэтому долгое время не вводили ответных санкций. Именно этим объясняется «российская выдержка» — Москва надеется рано или поздно восстановить потерянные экономические связи, пишет KP.ru.

Напомним, что Киев после 2014 года запретил украинским компаниям любое взаимодействие с Россией в военно-технической сфере. В итоге многие украинские заводы, чья работа зависит от российских комплектующих, были вынуждены покупать их через Белоруссию и другие страны, чтобы скрыть факт сотрудничества со «страной-агрессором».