Сирия новости 22 октября 22.30: перестрелки между САА и ССА в Алеппо, в Ракке найдены тела трех жертв ударов ВВС коалиции

Сирия, 22 октября. Перестрелки между САА и ССА зафиксированы в Алеппо, в Ракке найдены тела еще трех жертв ударов ВВС международной коалиции, курды захватили «джихад-мобиль» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: не дает мирным жителям покинуть опасные районы Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА в Алеппо.

Курды: захватили «джихад-мобиль» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@dorarsite) передает, что в районе населенного пункта Тадеф к югу от Аль-Баба зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА).

Ранее сообщалось, что на севере провинции Алеппо не прекращаются боестолкновения между подконтрольными Анкаре формированиями и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). В результате серии взрывов, организованных курдскими радикалами, ССА потеряла одного боевика убитым и двух раненными.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Ас-Суса и его окрестностях продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства», передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syriacmaps). Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что боевики курдского отряда ополчения захватили «джихад-мобиль» и ликвидировали его водителя в поселении Мозан.

Кроме того, местный источник пишет в Twitter (@Step_Agency), что подкрепление «демократических сил» прибыло к нефтяному полю Коноко.

Провинция Идлиб

Гуманитарный коридор, организованный российскими и сирийскими военнослужащими в районе населенного пункта Абу Духур, продолжает свою работу. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RealNewsAleppo). Напомним, через данную переправу мирные жители захваченных террористами «Тахрир аш-Шам» районов провинции Идлиб переходят на подконтрольные правительственным войскам САР территории.

Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 препятствуют выходу гражданских из опасной зоны.

Провинция Ракка

Под завалами в административном центре провинции Ракка обнаружили еще три тела жертв авианалетов ВВС международной коалиции, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Напомним, во время операции Демократических сил Сирии (SDF) и западного альянса против террористов «Исламского государства» нередко артиллерийские и воздушные удары наносились по жилым районам города. Под огнем возглавляемой США коалиции погибли тысячи мирных жителей Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)