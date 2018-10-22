Певец Скрипка рассказал, как русские «заставили» украинцев пить водку

Киев, 22 октября. Украинский рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, в прошлом году предложивший создать для русскоговорящих гетто, считает, что из-за русификации украинские граждане стали вслед за россиянами пить водку, хотя их предки-казаки пили только вино.

«У нас раскручена козацкая традиция выпить водки», — отметил заслуженный артист Украины.

По его словам, на Украине не было традиции потребления водки, «козаки на самом деле никакой водки не пили». Скрипка заявил, что на Украине процветало виноделие, а в начале пошлого столетия украинские вина продавались во Францию и Италию.

Потребление вина является украинской культурой и традицией, однако «за последнее столетие обрусения нас заставили ее хорошо забыть», добавил Скрипка.

Ранее музыкант заявлял, что Украина живет в искаженном мире и испытывает недостаток в книгах и музыке на родном языке.

Следует отметить, что Олег Скрипка, в прошлом хорошо зарабатывавший во время гастролей по России, неоднократно позволял себе провокационные высказывания, в том числе националистического характера. Однажды рокер предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский язык, потому что у них низкий IQ. Он называл русскоязычных украинцев «дебилами», раз уж они не могут выучить язык той страны, где проживают. При этом музыкант не раз признавался, что после разрыва отношений с Россией стал зарабатывать в пять раз меньше. По его словам, зарабатывать концертами на Украине и на Западе так, как в России, уже не удается.