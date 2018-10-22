Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Певец Скрипка рассказал, как русские «заставили» украинцев пить водку

400
0 Оставить комментарий

Певец Скрипка рассказал, как русские «заставили» украинцев пить водку

Киев, 22 октября. Украинский рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, в прошлом году предложивший создать для русскоговорящих гетто, считает, что из-за русификации украинские граждане стали вслед за россиянами пить водку, хотя их предки-казаки пили только вино.

«У нас раскручена козацкая традиция выпить водки», — отметил заслуженный артист Украины.

По его словам, на Украине не было традиции потребления водки, «козаки на самом деле никакой водки не пили». Скрипка заявил, что на Украине процветало виноделие, а в начале пошлого столетия украинские вина продавались во Францию и Италию.

Потребление вина является украинской культурой и традицией, однако «за последнее столетие обрусения нас заставили ее хорошо забыть», добавил Скрипка.

Ранее музыкант заявлял, что Украина живет в искаженном мире и испытывает недостаток в книгах и музыке на родном языке. 

Следует отметить, что Олег Скрипка, в прошлом хорошо зарабатывавший во время гастролей по России, неоднократно позволял себе провокационные высказывания, в том числе националистического характера. Однажды рокер предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский язык, потому что у них низкий IQ. Он называл русскоязычных украинцев «дебилами», раз уж они не могут выучить язык той страны, где проживают. При этом музыкант не раз признавался, что после разрыва отношений с Россией стал зарабатывать в пять раз меньше. По его словам,  зарабатывать концертами на Украине и на Западе так, как в России, уже не удается.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое