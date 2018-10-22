«Тогда о Севастополе просто забыли»: заявление Путина вызвало истерику украинских СМИ

Киев, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Севастополь юридически всегда находился в составе России. Заявление прозвучало во время встречи российского лидера и мэра Москвы Сергея Собянина — Путин поинтересовался у градоначальника, как проходит сотрудничество между российской столицей и Севастополем.

На Украине заявление российского президента, касающееся «оккупированных территорий», не могло остаться без внимания. СМИ начали соревноваться в остроумии, пытаясь изобрести самый русофобский заголовок.

«Вытащил из рукава ватника новую карту: Путин о законности присоединения Крыма», — написал по поводу заявления российского лидера телеканал «Прямой».

«Тогда о Севастополе просто забыли: Путин сделал скандальное заявление по Крыму», — сообщил своим читателям 24tv.ua.

«Путин выдвинул новую версию «законности» присоединения Севастополя», — так озаглавил свою статью УНИАН.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь де-юре всегда был в составе РФ даже при незаконной передаче Крыма Украине. По мнению главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, нервную реакцию украинских СМИ на заявление президента России можно понять: на Украине осознали, что, будучи российским городом по закону, Севастополь долгие годы незаконно находился как раз на территории Украины. Таким образом, заявление Путина вызвало настоящую истерику украинских СМИ.

«Появляется новый сюжет. Значит, Севастополь находился под управлением Украины незаконно. И нужно требовать возмещения материального ущерба за 60 лет — с 1954 года. И моральный ущерб, кстати, забывать не нужно. Это же логично», — написал Чеснаков в Telegram.

Крым присоединился к России в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.