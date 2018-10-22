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Больше себя обмануть не дам: Макарий пожалел о передаче Константинополю Андреевской церкви

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Больше себя обмануть не дам: Макарий пожалел о передаче Константинополю Андреевской церкви

Киев, 22 октября. Архиепископ Украинской автокефальной православной церкви Макарий заявил, что уже пожалел о решении передать Константинопольскому патриархату киевскую Андреевскую церковь.

«Лично я согласился, но [сказал], что соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове — пожалуйста», — заявил Макарий в эфире «Эспрессо ТВ».     

По его словам, президент Украины Петр Порошенко повел себя крайне непоследовательно, сначала заявив, что никому не передаст принадлежащие Украине храмы, а затем отдав Андреевскую церковь Константинополю. Макарий отметил, что «больше не даст себя обмануть»

Напомним, ранее Андреевской церковью управляла как раз Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), неканоническая структура, которая зародилась в 20-х годах 20 столетия.   

Автор: Федор Веснин
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