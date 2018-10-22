Паника в метро Киева: хулиганы распылили неизвестное вещество

Киев, 22 октября. Распыление неизвестного вещества вызвало настоящую панику в киевском метрополитене. Инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого».

Пассажиры стали жаловаться на першение в горле, кашель, головокружение и затрудненное дыхание. Некоторые начали бежать вверх по движущемуся вниз эскалатору, другие — перепрыгивать на соседний эскалатор, направляющийся к поверхности.

Какое именно вещество было распылено — пока не установлено, однако в полиции полагают, что речь идет об обычном перцовом баллончике, который использовали подростки. Как сообщают украинские СМИ, в настоящее время правоохранительные органы разыскивают хулиганов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 10 человек.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в столичной подземке. В сентябре неизвестные распылили перцовый спрей на переходе между станциями «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».