Песков не назвал конкретного места и даты встречи Путина с Ким Чен Ыном

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не смог назвать конкретного места и даты встречи российского лидера с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, данный вопрос в настоящий момент прорабатывается.

«Очень много городов фигурирует, как возможные места для встречи. Пока сроки не обговорены, не определены с учетом графиков и Ким Чен Ына, и Путина», — отметил он на встрече с журналистами.

Ранее замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявлял, что российские власти готовят встречу Путина и Ким Чен Ына. Предполагается, что переговоры на высшем уровне пройдут до конца этого года.

Напомним, что этой весной Ким Чен Ын провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которых стороны договорились прекратить враждебные действия и подписать мирный договор. А через месяц северокорейский лидер провел историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.