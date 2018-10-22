Новое меню ВСУ: в рацион «Черных запорожцев» добавили ананасы и ребра под черносливом

Киев, 22 октября. Вооруженные силы Украины переходят на новую систему питания. В понедельник обновленное меню опробовали в 12 воинских частях ВСУ, остальные 50 переведут на более полезный рацион до конца недели, пишет Укринформ.

В управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ сообщили, что в 72-й бригаде имени Черных запорожцев меню оценили.

«Новый продуктовый каталог уже сегодня радует наших военнослужащих новыми блюдами, такими как ребра копченые под черносливом, салат из пекинской капусты. Также рацион включает йогурты, соки, маслины и фрукты — киви, бананы, ананасы, арбузы и дыни…» — говорится в комментарии управления, размещенном в Facebook.

Напомним, в июле стало известно, что украинские военнослужащие в Донбассе отказываются воевать из-за отсутствия свежих продуктов и питьевой воды.