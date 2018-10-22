Россия и Африка: в Москве обсудили участие общества в укреплении политических связей. ФАН-ТВ

Отношения между Россией и Африканским континентом укрепляются в торгово-экономическом, социальном и культурном плане. На базе уже прочного фундамента сотрудничества между странами было принято решение провести первый общественный форум «Россия-Африка». Организация мероприятия своевременно подтверждает дружеские связи между Россией и странами Африканского континента, также форум выступает ресурсом для привлечения внимания медиа и государственных институтов наших стран, для укрепления отношений во всех сферах деятельности, бизнес сообществ и общественных организаций.

Открыло форум пленарное заседание, на котором с речью выступил Сергей Лавров. Министр иностранных дел отметил, что развивать комплекс отношений между Россией и Африкой не получится без энергичных участий в этих усилиях широкой общественности.

«Востребована идентификация гуманитарных, научных, молодежных обменов, в целом контактов между людьми. Их роль в укреплении дружбы, доверия, взаимопонимания между народами трудно переоценить. Например, многие африканцы открыли для себя современную Россию, приняв участие в 19-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи осенью прошлого года или посетив нашу страну в качестве болельщиков на Чемпионате мира», – говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

«Если мы посмотрим на руководителей стран африканского региона, мы можем увидеть, что у них было советское образование. Сейчас новая молодая волна руководителей африканского континента не имеет связи в образовательном плане с нашей страной, они в основном смотрят в сторону запада, где получали образование многие из них. Надо задуматься на уровне Министерства, на уровне представительств, уже имеющихся в странах о том, чтобы наладить образовательный обмен», – говорит Сергей Водопетов, эксперт департамента политологии и масс-медиа Финансового университета при Правительстве России.

В свою очередь представители африканских государств с удовольствием сотрудничают и развивают отношения в различных областях.