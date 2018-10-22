На Украине прогнозируют ухудшение экономической ситуации из-за контрсанкций России

Киев, 22 октября. Экс-глава Верховной рады Владимир Литвин считает, что на украинской экономике могут серьезно отразиться контрсанкции РФ, которые поручил ввести президент России Владимир Путин.

По его мнению, со стороны России будет дан зеркальный ответ, что непременно отразится на экономической ситуации на Украине. Литвин указал на то, что РФ по сегодняшний день остается самым большим торговым партнером Украины.

«Проблема состоит в том, что будет в практическом содержании этого указа», — добавил он.

В понедельник Путин подписал указ о введении специальных экономических мер против Украины. Как говорится в документе, санкции вводятся в связи с «недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».