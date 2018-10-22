В Общественной палате раскритиковали систему признания инвалидности в России

Получение инвалидности на законной основе в России сопряжено с большими трудностями, сообщила Федеральному агентству новостей заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

По ее словам, об этом свидетельствуют многочисленные обращения людей с ограниченными возможностями в Общественную палату с жалобами на медико-социальную экспертизу (МСЭ), которая отказывается признавать их инвалидность.

Сегодня Курбангалеева представила в ОП РФ результаты исследования, проведенного АНО «НИЦ «Особое мнение». Из него следует, что всего соответствующие обращения поступили из 78 регионов России из 85. Среди субъектов РФ, где чаще всего жалуются на отказ в установление инвалидности — Волгоградская, Рязанская, Архангельская области и Якутия.

Показательно, что две трети из числа обратившихся с жалобой получили отказ в МСЭ, и только треть — на уровне учреждений здравоохранения. Чаще всего на отказ в установлении инвалидности жалуются пациенты с общими заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата. При этом попытки обжалования отказов со стороны МСЭ чаще всего наталкивались на повторные отказы.

Одной из важных причин отказов МСЭ признавать инвалидность является отсутствие взаимодействия с учреждениями здравоохранения.

«Лечащие врачи поликлиник чаще предпочитают не вмешиваться в процесс получения инвалидности их пациентами, — отмечается в исследовании. — Они никогда не участвовали и не участвуют в работе МСЭ. Следует отметить, что эта сторона деятельности врачей поликлиник не регламентируется никакими нормативным документами и соответственно, за работу по сопровождению соискателей в МСЭ не предусмотрена никакая плата».

Члены комиссий МСЭ в большинстве случаев учитывают мнение лечащих врачей, заявляется в документе.

Для очень многих соискателе, кроме того, большой проблемой становится трансфер от дома до помещения МСЭ и обратно.

«Далеко не у всех есть деньги на такси — а дорога вместе с пешей ходьбой до остановок и обратно занимает, как правило, час и больше, — говорится в исследовании. — За это время у соискателей обостряются хронические болезни, появляются негативные нервные, соматические и сердечно-сосудистые реакции. При использовании личного транспорта наблюдаются серьезные проблемы с парковкой, поскольку специальных парковок для инвалидов возле МСЭ часто нет».

Кстати, по данным самих МСЭ, большинство регионов только формально выполняют требование закона о наличии выделенных парковок рядом с помещением бюро. Примерно в половине регионов в наличии лишь одно-два выделенных места около бюро МСЭ, еще половина утверждает, что таких мест у них шесть-десять. Но при этом надо учитывать, что часто несколько бюро МСЭ располагаются в одном здании, и имеющиеся несколько — а чаще всего одно—два — парковочных мест распределяются на всех их посетителей.

В числе других проблем — отсутствие практически во всех бюро МСЭ электронных средств информирования (более чем в половине территориальных бюро вообще нет никаких систем предоставления информации) и многих удобств, необходимых для людей с ограниченными возможностями (в частности, систем кондиционирования).

Много нареканий вызывает непосредственно работа бюро МСЭ. В исследовании говорится, что чаще всего соискателям остается непонятной сама оценка членами комиссии состояния их здоровья и признаки, по которым это здоровье оценивалось. Даже получившие инвалидность люди зачастую уходят из МСЭ абсолютно неудовлетворенными — в первую очередь из-за присужденной степени и сроков инвалидности, не соответствующими их ожиданиям.

Авторы исследования на основе собранной и проанализированной ими информации подготовили ряд рекомендаций, которые будут направлены для работы в Общественную палату.

Результаты исследования будут доложены на этой неделе на рабочей группе по совершенствованию деятельности медико-социальных экспертиз комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, а также переданы в Минтруд напрямую

Отметим, медико-социальная экспертиза (МСЭ) — один из видов медицинской экспертизы. В соответствии со ст. 7 Федерального закона №181 от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», МСЭ — это определение в установленном порядке потребностей человека в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.