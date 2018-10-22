Стало известно, когда Путин примет Болтона

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин встретится с помощником главы США Джоном Болтоном во вторник, 23 октября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра президент примет Болтона», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, Путину предстоит «выслушать разъяснения по великому множеству тем».

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из договора о РСМД. В Кремле в связи с этим подчеркнули, что заявление США по Договору РСМД потребует разъяснений на встрече Путина и Болтона. Помощник американского президента прибыл в Москву накануне, в понедельник его принимает глава МИД РФ Сергей Лавров.