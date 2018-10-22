«Мы получим минус»: эксперт назвал сомнительной идею забирать доход у самозанятых россиян
Москва, 22 октября. Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для самозанятых граждан, отказывающихся платить налоги. При этом размер штрафа может достигать размера всего дохода.
Идея забирать доход у самозанятых предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов, является сомнительной, поскольку в этом случае государство может не только не ничего не получить, но и остаться в убытке. Такое мнение озвучил сегодня президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе.
По словам эксперта, выявить неплательщиков чрезвычайно сложно. Для этого нужно будет создать целую структуру и нанять множество инспекторов, которые будут следить за выплатой налогов. При этом никто не гарантирует, что инспекторы преуспеют в своем деле, а вот затраты на их содержание бюджет на себе вполне ощутит.
«То есть, мы вообще ничего не получим. Мы получим минус. Потому что надо создавать структуру, которая будет следить за 20 миллионами человек», — рассказал Иоффе изданию KP.ru.