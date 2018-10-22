«Мы получим минус»: эксперт назвал сомнительной идею забирать доход у самозанятых россиян

Москва, 22 октября. Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для самозанятых граждан, отказывающихся платить налоги. При этом размер штрафа может достигать размера всего дохода.

Идея забирать доход у самозанятых предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов, является сомнительной, поскольку в этом случае государство может не только не ничего не получить, но и остаться в убытке. Такое мнение озвучил сегодня президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе.

По словам эксперта, выявить неплательщиков чрезвычайно сложно. Для этого нужно будет создать целую структуру и нанять множество инспекторов, которые будут следить за выплатой налогов. При этом никто не гарантирует, что инспекторы преуспеют в своем деле, а вот затраты на их содержание бюджет на себе вполне ощутит.