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Песков рассказал, чего ждут в Кремле от предстоящего саммита по Сирии

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Песков рассказал, чего ждут в Кремле от предстоящего саммита по Сирии
Москва, 22 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ожидают каких-либо прорывных решений от четырехстороннего саммита по Сирии. Он указал на то, что саммит является лишь площадкой для обмена мнениями.

В связи с этим, нужно быть реалистами и не стоит делать прогнозов по поводу того, что саммит проводится с целью выйти на какие-то конкретные договоренности, пояснил представитель Кремля.

«Но сверить часы, обменяться мнениями, нащупать возможные области взаимодействия — это (саммит) прекрасная платформа для достижения этих целей», — отметил Песков.

Песков рассказал, чего ждут в Кремле от предстоящего саммита по Сирии

Напомним, президент России Владимир Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Анкару для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Ожидается, что во время саммита стороны должны найти варианты долговременного решения кризиса в Сирии.

Автор: Тимур Румянцев
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