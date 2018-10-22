Симферополь, 22 октября. Семьям погибших в Керченском политехническом колледже выплатили помощь в полном объеме, написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

Аксенов рассказал, что семьям погибших выплатили по миллиону рублей, средства из республиканского бюджета «доведены в полном объеме». По его словам, продолжают выплачивать средства семьям пострадавших. Он отметил, что помощь в размере 500 тысяч рублей уже получили 23 семьи пострадавших.

Напомним, страшная трагедия случилась 17 октября. Студент четвертого курса взорвал бомбу и открыл огонь по людям в колледже. По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек. Более 50 человек пострадали. После трагедии было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Студент, устроивший стрельбу, свел счеты с жизнью.