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Семьям погибших в керченском колледже выплачена помощь в полном объеме — Аксенов

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Семьям погибших в керченском колледже выплачена помощь в полном объеме — Аксенов

Симферополь, 22 октября. Семьям погибших в Керченском политехническом колледже выплатили помощь в полном объеме, написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook. 

Аксенов рассказал, что семьям погибших выплатили по миллиону рублей, средства из республиканского бюджета «доведены в полном объеме». По его словам, продолжают выплачивать средства семьям пострадавших. Он отметил, что помощь в размере 500 тысяч рублей уже получили 23 семьи пострадавших.

Напомним, страшная трагедия случилась 17 октября. Студент четвертого курса взорвал бомбу и открыл огонь по людям в колледже. По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек. Более 50 человек пострадали. После трагедии было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Студент, устроивший стрельбу, свел счеты с жизнью.

Автор: Дарья Смолина
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