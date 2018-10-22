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Лавров и Болтон начали переговоры в Москве

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Лавров и Болтон начали переговоры в Москве

Москва, 22 октября. Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в министерство иностранных дел Российской Федерации, где он встретился с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. 

Переговоры Лаврова и Болтона проходят за закрытыми дверями. Консультации особо важны на фоне планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook, встреча Лаврова и Болтона проходит в особняке МИД.

В переговорах участвуют заместители главы МИД РФ Игорь Моргулов и Сергей Рябков, а также американский посол в России Джон Хантсман.

Напомним, ранее в ходе встречи секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал Болтону на важность сохранения ДРСМД.

Автор: Тимур Румянцев
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