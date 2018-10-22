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«Это ад на земле. И там не люди»: тела погибших жителей Золотого-4 пять дней лежат около позиций ВСУ

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Донбасс: тела погибших жителей Золотого-4 пять дней лежат около позиций ВСУ

Луганск, 22 октября. Тела мужчины и женщины, мирных жителей поселка Золотое-4, которые подорвались 19 октября на противопехотной мине около хутора Вольный, остаются на месте гибели. Украинские власти по-прежнему игнорируют требование представителей Луганской народной республики содействовать эвакуации тел погибших.

Как ранее уже сообщало Федеральное агентство новостей, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) обратились в международные организации с просьбой повлиять на ВСУ, в районе позиций которых до сих пор находятся тела.

По словам источника ФАН в республиканских правоохранительных органах, мужчина погиб сразу, а женщина скончалась от кровопотери.

«Женщина истекла кровью и умерла, тела по сегодняшний день там же. Укровоенные не пустили никого забрать тела. Уже несколько дней лежат, — рассказал источник в Донбассе. — Это ад на земле. И там, в ВСУ, не люди».

Донбасс: тела погибших жителей Золотого-4 пять дней лежат около позиций ВСУ

Напомним, согласно договоренностям, достигнутым на переговорах в Минске, с 29 сентября 2018 года вступило в действие так называемое «Школьное перемирие», которое украинская сторона не соблюдает, продолжая обстреливать населенные пункты в ДНР и ЛНР.

Автор: Наталья Макеева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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