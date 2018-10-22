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В Госдуме ответили «местечковому хану» Чубарову на заявление о «переименовании Крыма»

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В Госдуме ответили «местечковому хану» Чубарову на заявление о «переименовании Крыма»

Москва, 22 октября. Заявление депутата украинской Рады Рефата Чубарова о «переименовании» Крыма является попыткой напомнить о себе  и, возможно, попросить «гроши». Так считает депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

«Переименование Крыма для Украины — что в лоб, что по лбу — результат один: Крым чужой. Но зато по этой теме можно получить медиаплощадки, напомнить о себе, ну а если получится — то и попросить «гроши». Разумеется, не для Крыма, а для себя любимого», — отметил Бальбек в интервью РИА Новости

Депутат государственной думы России предположил, что Чубаров своим заявлением пытается напомнить о существовании меджлиса1 крымско-татарского народа (запрещенная в РФ организация).  

«Чубаров рвет рубаху не за новый статус полуострова, а за свой статус-кво, который до 2014 года позволял обложить данью крымско-татарский народ и чувствовать себя самозваным местечковым ханом», — заключил Бальбек.

Напомним, депутат Верховной рады Рефат Чубаров ранее заявил, что специальная рабочая группа в настоящее время занимается вопросом «переименования» Крыма. В интервью Федеральному агентству новостей переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, комментируя популистскую инициативу киевских властей, заявил, что депутатам Рады «надо изображать хоть какую-то деятельность». Он также отметил, что «в Киеве нет горячей воды, зато Крым переименовали».

В Госдуме ответили «местечковому хану» Чубарову на заявление о «переименовании Крыма»

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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