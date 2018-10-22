Николай Стариков: иногда президент вынужден говорить с западными коллегами как с детьми. ФАН-ТВ
Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества», в своем еженедельном блоге «Точка зрения» – о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.
Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Какое развитие может получить подобное решение? Он отметил о возможности заключения нового договора с Россией и Китаем. Почему?
Соединенные Штаты Америки последовательно разрушают весь миропорядок, который сами же активно строили. Не может быть случайностей, что США выходят из соглашения ВТО, вводят односторонние пошлины, санкции и тоже происходит в политической сфере. И конечно, чтобы подсластить пилюлю, Трамп говорит о том, что он готов заключить вместо двустороннего соглашения трехстороннее, включив Китай. Это лукавство. И это просто объяснить. Есть соглашение между США и Россией, и если обе стороны считают, то надо подключить к этому договору Китай. Во-первых, это уважение к китайской стороне. Ведь проще пригласить их к этому договору. Зачем разрушать договор, чтобы потом, может быть, заключить другой договор? Америке выгодно все подвешивать на тонкой ниточке, чтобы все зависело от них, а не от каких-то бумажек, которые они не считали за договор. Так что в этой ситуации России предстоит хорошо подумать, можно ли с американцами о чем-то договариваться. США сегодня не договороспособны, при этом сознательно.
Во время международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин применил довольно крепкое выражение. Почему политик, который всегда выбирает мягкие и дипломатичные высказывания, сделал такое заявление: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут и даже раскаяться не успеют»?
Речь идет об ответном ядерном ударе России. Владимир Путин, таким образом, ответил на вопрос, объяснив, что те, кто на нас нападут, по сути «сдохнут», а значит, и раскаяться не успеют. Наш президент часто использует мягкие дипломатичные выражения. Иногда кажется, что он разговаривает с западными коллегами, как с умственно отсталыми детьми, объясняя им какие-то вещи по несколько раз с улыбкой, не обижаясь, не повышая голос, не меняя тональности. Надо объяснить, и он несет эту тяжелую ношу. Но иногда крайне редко проскальзывают такие выражения, которые как-то расставляют все по своим местам. Мне кажется, такое хлесткое выражение используется для того, чтобы вернуть того, к кому обращены эти слова в реальность.
Уже активно обсуждаются изменения, которые ждут россиян в 2019 году. Рост цен на бензин, инфляция и так далее. Мнения озвучиваются самые разные, но конкретных официальных заявлений пока нет. Кто и зачем поднимает шумиху? Возможно, рано паниковать?
Паниковать не стоит, а вот трезвый взвешенный анализ не помешает. Для жителей СССР слова «уверенность в завтрашнем дне» не были пустым звуком. Была предсказуемость жизни. Было понятно, что хлеб сегодня стоит 20 копеек, и через два месяца он тоже будет стоить 20 копеек. Что сегодня? В каком мире мы сегодня живем? Мы как раз живем в том мире, о котором нам рассказывали советские газеты. Мир полной непредсказуемости, причем это относится как раз к нашей стране. На Западе все предсказуемо, как когда-то в СССР. Если хлеб сегодня стоит какую-то западную единицу, это значит, что через два месяца он тоже будет стоить эту самую единицу. Берем ситуацию сегодняшнего дня у нас. Мы не можем предсказать, какой у нас будет курс национальной валюты. Поскольку наша национальная валюта является производной от их национальных валют, то все наше ценообразование оказывается в чужих руках. Вернемся в ситуацию с ценой на нефть. Она тоже совершенно непредсказуема в целом на мировом рынке. Но самое удивительное, что непредсказуема цена на бензин внутри нашего рынка, а мы с вами являемся одной из ведущих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих государств.