Шантаж, угрозы и подкуп: МИД РФ рассказал, как США управляли голосованием в парламенте Македонии

Москва, 22 октября. Голосование в парламенте Македонии по вопросу переименования страны ради вступления Скопья в НАТО прошло при нарушении всех норм. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ. США, по заявлению министерства иностранных дел России, управляли голосованием в македонском парламенте.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что голосование в Македонии прошло по канонам так называемой «современной европейской демократии». Отмечается, что восемь необходимых для получения большинства голосов были обеспечены путем «шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов». По имеющейся информации, трое парламентариев в этот день были освобождены из-под ареста, двоим подозреваемым по делам спецпрокуратуры была обещана свобода, еще нескольким депутатам было предложено коррупционное вознаграждение за голос.

«Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны — очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом», — заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России рассматривает прошедшее в Македонии голосование как откровенное нарушение всех норм как с точки зрения закона, так и в морально-нравственном плане. МИД РФ считает сложившуюся в Скопье ситуацию «грязной манипуляцией».

Москва также подчеркнула, что решение спора между Афинами и Скопье должно опираться на правовые основы и широкую поддержку народа, а не раскалывать общество.

Напомним, переименование Македонии является обязательным условием Афин для вступления Скопья в Североатлантический альянс. При этом референдум о переименовании страны, прошедший в Македонии, считают провальным, так как проголосовали всего 37% избирателей. Для принятия решения необходимо минимум 50% голосов.