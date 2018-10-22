Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии и соглашение по Ирану

Москва, 22 сентября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве в понедельник. В ходе встречи стороны затронули ситуацию с соглашением по Ирану, а также ряд других актуальных проблем, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.

В ходе переговоров Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане и на Украине. Кроме того, они затронули ядерную проблематику Корейского полуострова.

На встрече и Патрушев, и Болтон представили ряд инициатив, реализация которых поможет в создании атмосферы доверия и укреплении сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. По итогам прошедшей встречи стороны достигли договоренности о продолжении диалога по линии советов безопасности РФ и США.

Отметим, что Москва поприветствовала шаги Соединенных Штатов по нормализации ситуации на Корейском полуострове, а также усилия КНДР и Южной Кореи в продвижении отношений.

Переговоры Патрушева и Болтона продолжались около пяти часов, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.