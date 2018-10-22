Самодурова о выступлении на «Скейт Америка»: Эмоции только положительные
Москва, 22 октября. Российская фигуристка Софья Самодурова, которая заняла третье место на соревнованиях «Скейт Америка», осталась довольна уровнем исполнения своего номера.
«Я довольна выступлениями, эмоции только положительные. Наверное, еще не почувствовала начало нового этапа моей карьеры, но этот старт дал мне уверенность», — отметила девушка.
Она также призналась, что ей никак не мешает возросшее внимание прессы. Спортсменка старается со всеми хорошо общаться, передает Телеканал 360.
Напомним, что 16-летняя Самодурова получила бронзовую медаль во время своего дебюта на первом этапе Гран-при. Первые два места достались представительницам Японии — Сатоко Мияхаре и Каори Сакомото.
Второй этап Гран-при пройдет в Канаде с 26 по 28 октября. В нем Россию будут представлять Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Дарья Паненкова. Финал Гран-при пройдет 5-9 декабря в канадском Ванкувере.