Самодурова о выступлении на «Скейт Америка»: Эмоции только положительные

Москва, 22 октября. Российская фигуристка Софья Самодурова, которая заняла третье место на соревнованиях «Скейт Америка», осталась довольна уровнем исполнения своего номера.

«​Я довольна выступлениями, эмоции только положительные. Наверное, еще не почувствовала начало нового этапа моей карьеры, но этот старт дал мне уверенность», — отметила девушка.

Она также призналась, что ей никак не мешает возросшее внимание прессы. Спортсменка старается со всеми хорошо общаться, передает Телеканал 360.

Напомним, что 16-летняя Самодурова получила бронзовую медаль во время своего дебюта на первом этапе Гран-при. Первые два места достались представительницам Японии — Сатоко Мияхаре и Каори Сакомото.

Второй этап Гран-при пройдет в Канаде с 26 по 28 октября. В нем Россию будут представлять Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Дарья Паненкова. Финал Гран-при пройдет 5-9 декабря в канадском Ванкувере.