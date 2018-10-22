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У Skoda появилась внедорожная версия универсала Fabia

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У Skoda появилась внедорожная версия универсала Fabia

Млада-Болеслав, 22 октября. Компания Skoda представила внедорожную версию универсала Skoda Fabia Combi Scoutline. И если на Парижском автосалоне была представлена только базовая модель, то новая кросс-версия отличается защитным пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом и рейлингами на крыше. Новинка будет доступна в модификации с тремя бензиновыми моторами.

Отличительной внешней чертой Combi Scoutline станут хромированная накладная губа на переднем бампере и серебристые боковые зеркала заднего вида. Универсал оснащен увеличенными колесами размером от 16 до 18 дюймов.

Мультимедийный комплекс оснащен 6,5-дюймовым тачскрином, который поддерживает мобильные сервисы Apple CarPlay и Android Auto. В новой версии также доступны светодиодная головная оптика и электронные системы помощи: возможен мониторинг «мертвых зон» и автоматическое управление дальним светом.

Цены на новинку и сроки ее выхода пока неизвестны. Под большим вопросом и то, появится ли универсал на российском рынке, так как на данный момент поставки на рынок РФ не планируются, пишут «Автоновости дня».

Автор: Регина Пак
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