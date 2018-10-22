Сирия: Эрдоган напомнил Трампу о недопустимости поддержки курдов YPG

Анкара, 22 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом — турецкий лидер напомнил коллеге о неприемлемости поддержки американцами курдских отрядов самообороны (YPG).

Кроме того, Эрдоган выразил озабоченность в связи с отсутствием подвижек по реализации дорожной карты по Манбиджу.

«Эрдоган заявил, что помощь YPG неприемлема, а реализация дорожной карты по Манбиджу запаздывает», — сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Напомним, в начале лета Турция и США достигли договоренности о том, как будет стабилизироваться обстановка в городе Манбидж на севере Сирии.

Анкара считает курдов YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической группировкой, а потому потребовала от отрядов самообороны покинуть город. США при этом оказывают курдам поддержку, поставляя им оружие.