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Назван топ-10 самых популярных подержанных иномарок в России

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Назван топ-10 самых популярных подержанных иномарок в России

Москва, 22 октября. Эксперты назвали топ-10 самых популярных подержанных зарубежных легковых автомобилей в России.

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало данные с января по сентябрь текущего года. За девять месяцев этого года было продано почти три миллиона автомобилей, что превышает показатели прошлого года за аналогичный период на 4,6%.

Назван топ-10 самых популярных подержанных иномарок в России

Лидером рейтинга стал Ford Focus. За это время было реализовано почти 100 тысяч машин. Вторую строчку занял японский автомобиль Toyota Corollа с показатель с 77,5 тысяч экземпляров. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris, он отстал от серебряного призера лишь на 7,5 тысяч единиц.

Назван топ-10 самых популярных подержанных иномарок в России

В десятку также вошли KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
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