В Крыму назвали «торжеством идиотизма» предложение Чубарова переименовать полуостров

Симферополь, 22 октября. Жителям Крыма все равно, как полуостров будут называть на Украине, данный регион уже давно не имеет к этой стране никакого отношения. Об этом в понедельник заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Мы уже наблюдаем торжество полного идиотизма с украинской стороны. На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают», — отметил он.

По словам парламентария, украинские политики постоянно поднимают крымскую тему, чтобы создать информационный шум. При этом никакого реального влияния на полуостров они не имеют, поэтому все подобные украинские инициативы могут существовать только на бумаге, передает RT.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Рефат Чубаров выступил с инициативой переименовать Крым. В качестве вариантов он предложил «Крымская автономия», «Автономная Республика Крым» и «Крымско-татарская автономия».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.