Донбасс сегодня: в ДНР раскрыли «формулу войны» ВСУ, Киев обвинил «боевиков» в обстреле водовода

Донбасс, 22 октября. Интенсивность огня на донецком и мариупольском направлениях усилилась. ВСУ наращивают количество техники и вооружений. Украинские СМИ задним числом обвинили ДНР в повреждении водовода в серой зоне под Горловкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки зафиксировано 36 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных, из которых 30 на территории Донецкой народной республики и 6 — в Луганской. На всех ключевых направлениях применялись минометы, боевые машины, зенитные установки и гранатометы.

В зоне обстрелов оказались 27 населенных пунктов ДНР и ЛНР, включая западные окраины Донецка. Всего было выпущено до 500 мин разного типа.

Киев стягивает технику под прикрытием ротации войск

Разведка луганчан сообщила, что под видом ротации передовых подразделений украинское командование наращивает тяжелую технику и вооружения.

По информации разведчиков, каждое подразделение, вновь прибывающее в Донбасс, с собой привозит технику, запрещенную минскими соглашениями.

В ДНР раскрыли «формулу войны» ВСУ

Оперативное командование ДНР сообщило, что командование 28-й бригады ВСУ вводит в заблуждение штаб Операции объединенных сил, поскольку приписывает несуществующие обстрелы со стороны военнослужащих ДНР. По данным разведки, командир бригады Иванов таким образом списывает выявленные инвентаризацией недостатки проданного или утраченного имущества.

Например, командир 1-го батальона бригады продал местным жителям автомобиль УАЗ-462, а вышестоящему руководству доложил о его уничтожении в результате вражеского обстрела.

Аналогичная ситуация и в 92-й и 56-й бригадах, где выявлены недостачи ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 соответственно.

В оперативном командировании ДНР прокомментировали действия украинских вооруженных сил: «Хищения и ложь, террор мирных жителей, контрабанда и коррупция – такая формула войны ВСУ».

Кто оставил без воды Дзержинск?

Украинские СМИ растиражировали новость о том, что контролируемый ВСУ город Дзержинск уже седьмой день находится без воды в связи с повреждениями водовода из-за обстрелов со стороны армии ДНР.

Ссылаются СМИ на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на сайте которой это сообщение о повреждении водовода Горловка — Дзержинск приводится без указания причин неисправности.

На официальной странице пресс-центра Операции объединенных сил также нет информации о том, что 15 октября якобы ДНР обстреляла данный район, из-за чего был поврежден водовод.

ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня с 13 по 16 октября зафиксировала усиление обстрелов ВСУ района Горловки с применением 120-мм минометов.

В итоге 14 октября погиб один из заключенных горловской колонии.

Вполне вероятно, что украинский снаряд и пробил водовод, а теперь украинские силовики пытаются это приписать военнослужащим ДНР.

Кроме того, труба могла просто выйти из строя, ведь ее давно никто не обслуживает. Однако Киеву проще задним числом переложить ответственность на армию, чем признаться в неспособности обеспечить жителей Донбасса водой.