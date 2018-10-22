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Патрушев рассказал Болтону о последствиях выхода США из ДРСМД

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Патрушев рассказал Болтону о последствиях выхода США из ДРСМД

Москва, 22 октября. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал советнику американского президента по нацбезопасности Джону Болтону на важность сохранения договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Как отмечается в сообщении, Патрушев заявил о принципиальной позиции о важности сохранения соглашения в силе и подтвердил готовность к совместной работе, которая направлена на устранение взаимных претензий в связи с выполнением ДРСМД.

Российская сторона подчеркивает, что для всей международно-правовой системы нераспространения и контроля над вооружениями станет серьезным ударом расторжение договора, добавили в пресс-службе.

Патрушев рассказал Болтону о последствиях выхода США из ДРСМД

Ранее Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, якобы нарушает соглашение. В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российская сторона ждет от Вашингтона разъяснений.

Автор: Тимур Румянцев
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