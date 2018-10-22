В РФ ответили американцу, поддержавшему уголовное преследование бухгалтера ФАН из-за «вмешательства в дела США»

Американский журналист Майкл Бом заявил, что Минюст США обвинил россиянку Елену Хусяйнову, главного бухгалтера Федерального агентства новостей, во вмешательстве в американскую политическую систему, исходя из американского законодательства. Однако в действительности в США нет такого закона, который запрещает вмешиваться в выборы, о чем ранее говорил адвокат компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье, защищающий ее интересы в ходе процесса о так называемом «российском следе в выборах в США».

Минюст США заявил, что гражданка РФ Елена Хусяйнова, сговорившись с другими лицами, участвовала в российской кампании по вмешательству в американскую демократию в 2016 и 2018 годах, якобы создавая тысячи аккаунтов в соцсетях от имени американцев и распространяя с их помощью «социальную и политическую пропаганду». При этом у Елены Алексеевны даже личных страниц в соцсетях нет.

Объясняя обвинение Минюста США в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, американский журналист Майкл Бом отметил, что он «руководствуется одним простым принципом: это нарушение американского закона». Американец оправдал уголовное преследование бухгалтера ФАН, считая, что Россия поступила точно так же, если бы обнаружила, что некий иностранный гражданин ведет политическую игру против нее в соцсетях.

«Я бы ожидал такого же от российской стороны — если бы было нарушение российского закона, российская сторона тоже возбудила бы уголовное дело. То, что они обвиняют эту женщину — это создание фальшивых аккаунтов, это нарушение американских законов. Создала ли она эти фальшивые аккаунты, я не знаю. Они считают, что она виновата», — заметил Майкл Бом.

Российский политолог Иван Аркатов, комментируя Федеральному агентству новостей эти слова Майкла Бома, напомнил, что в России с вмешательством во внутренние дела страны борются через закон о некоммерческих организациях, имеющих статус иностранных агентов. При этом с 2012 года не было ни одного претендента, когда иноагентов в России привлекали к уголовной ответственности.

«Непонятно, почему США могут так просто взять простую русскую женщину и обвинить ее в том, что она заставила американских избирателей выбрать Дональда Трампа, не предоставив при этом никаких существенных доказательств? А в России американские гиганты вроде Google спокойно работают, помогают оппозиционерам, финансируемым из американских фондов, продвигать их контент, и не платят налоги за свою коммерческую деятельность на территории РФ. Но это уже вопросы к нашей правовой и правоохранительным системам», — заметил политолог.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН напомнил, что социальные сети сегодня превратились в орудие политической борьбы, в Вашингтоне это прекрасно понимают, но они еще не успели переписать свое законодательство таким образом, чтобы их оппоненты не могли использовать соцсети так же эффективно, как они, а потому ищут поводы, чтобы это сделать. «Российское вмешательство» в этом плане оказалось удачной историей.

«Американцы недовольны, что обоюдоострым оружием — социальными сетями — могут пользоваться не только они, но и любые страны. В США нет такого закона, который бы запрещал использовать соцсети для вмешательства в выборы, как и нет закона, запрещающего это вмешательство», — заметил Станислав Бышок.

При этом он напомнил, что в США прецедентное право, и если какой-то суд постановит, что распространение контента в соцсетях — это посягательство на американскую демократию, то «тут уже пиши пропало».

«Тогда американские интернет-пользователи, прежде чем что-то распространять, десять раз подумают, чтобы не попасть под статью. Но пока правоприменительная практика в США относительно соцсетей не очень устаканилась, и поэтому мы видим такие экстренные меры, которые принимаются в контексте якобы имевшего место быть российского вмешательства», — объяснил эксперт.

По мнению Станислава Бышока, все идет к тому, что любой контект, противоречащий позиции американских властей, может быть признан незаконным и приравнен к вмешательству во внутренние дела страны. И под гребенку могут попасть тысячи таких, как Елена Хусяйнова.