«Веном» собрал в российском прокате почти 1,9 млрд рублей за три недели

Москва, 22 октября. Американский фантастический фильм «Веном» с Томом Харди в главной роли продолжает лидировать в кинопрокате в России и странах СНГ.

Картина Рубена Флейшера, которая вышла на большие экраны 4 октября, собрала за минувший уикенд 176,2 миллиона рублей, сообщила «Культуромания». Общие сборы картины за три недели в российском прокате составили почти 1,9 миллиардов рублей. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Вторую строчку в рейтинге занимает фильм ужасов «Хэллоуин» от Дэвида Гордона Грина. Бронза досталась мультфильму «Смолфут», который стартовал в прокате 20 октября.