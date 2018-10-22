Интеллигентный человек и борец: стало известно, с кем сидят Мамаев и Кокорин в «Бутырке»

Москва, 22 октября. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о сокамерниках футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Игроки задержаны по подозрению в хулиганстве до 8 декабря и находятся под стражей в следственном изоляторе «Бутырка».

По словам Мельникова, Александр Кокорин делит камеру с неким мужчиной по имени Дмитрий. Он задержан по подозрению в неуплате налогов, но свою вину отрицает.

«Он немного старше Александра, живет и работает в Москве. По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — сказал Мельников в комментарии RT.

Сокамерником Павла Мамаева, по его словам, стал молодой спортсмен Александр, который занимается единоборствами. Парень задержан по подозрению в краже в особо крупном размере.

«Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку», — рассказал Мельников.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны в связи с дракой в Москве. Сообщалось, что футболисты избили двух сотрудников Минпромторга в одной из кофеен российской столицы. Также появилась информация о том, что футболисты избили водителя сотрудницы Первого канала. Мамаев и Кокорин арестованы, вместе с ними под стражей оказались два человека, также подозреваемых по делу.