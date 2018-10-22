«Показывать его зрителям было уже нельзя»: Дубовицкая рассказала, как умирал Задорнов

Москва, 22 октября. Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала о последних днях писателя-сатирика Михаила Задорнова, который умер в ноябре прошлого года.

Телеведущая вспомнила, что Задорнов, как и всегда, должен был стать участником новогоднего «Аншлага», он даже прислал Дубовицкой программу своего выступления.

«Я когда его увидела, поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила. Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя», – рассказала Дубовицкая, участвуя в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

На съемки тогда Задорнов так и не приехал, отмечает портал «Дни.ру». Через некоторое время сатирик сообщил Дубовицкой, что перенес операцию, а его самочувствие улучшилось. Совсем скоро, однако, у Задорнова случился инсульт.

Напомним, Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября 2017 года, ему было 69 лет. Последние годы популярный юморист, актер и член Союза писателей России боролся с онкологическим заболеванием.