Проблема не в тренерах, а в футболистах: ветеран «Спартака» прокомментировал отставку Карреры

Москва, 22 октября. Руководство футбольного клуба «Спартак» ищет выход из ситуации, которая сложилась из-за отставки главного тренера команды Массимо Карреры. Ветераны клуба не знают, какое решение примут в «Спартаке». Об этом заявил бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов.

По его словам, у команды не получается игра в этом сезоне, нет результата и «что-то не сходится». Гаврилов предположил, что возможно есть какие-то проблемы внутри команды.

«Не знаю, кто придет на смену Массимо Каррере. В команде столько побывало тренеров, а толку никакого, только итальянец дал результат», — рассказал Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Экс-полузащитник «Спартака» считает, что основная проблема не в тренерах, а в футболистах. Гаврилов заявил, что 85% процентов иностранцев не соответствуют уровню команды.

«Надо менять подход, подтягивать молодежь. Уровень футбола у нас падает», — подчеркнул Гаврилов.

Напомним, пресс-служба «Спартака» назвала результаты клуба в текущем сезоне одной из причин ухода в отставку Массимо Карреры. В «Спартаке» подчеркнули, что ни одна из поставленных задач на этот сезон не была выполнена.

Массимо Каррера пришел в «Спартак» в 2016 году. Он был помощником главного тренера клуба Дмитрия Аленичева. Когда красно-белые вылетели из третьего раунда Лиги Европы Аленичев ушел в отставку. Каррера временно занял пост главного тренера команды, пока руководство не найдет нового тренера. Клуб длительное время не мог найти никого на место Аленичева и совет директоров принял решения утвердить Карреру на посту главного тренера, сообщает Infox.ru

В 2017 году под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат России и Суперкубок России.