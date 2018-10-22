В Австрии заявили, что любой отказ от ДРСМД может привести к гонке вооружений

Вена, 22 октября. Любой отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к гонке вооружений, считает официальный представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь.

По его мнению, ДРСМД играет важную роль для стабильности и мира в Европе и за ее пределами. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы уровень напряженности в российско-американских отношениях снизился. Лаунски-Тиффенталь подчеркнул, что любой отказ от этого договора чреват гонкой вооружений.

«Австрия четко привержена разоружению, функциональному мультирализму и снижению напряженности за столом переговоров», — цитирует РИА Новости австрийского политика.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, якобы нарушает соглашение. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва ждет официальных разъяснений от Соединенных Штатов по ситуации вокруг заявлений Трампа.