Сирия новости 23 октября 07.00: курды попали под обстрел турков в Кобани; в лагере «Аль-Марбук» сохраняется тяжелая ситуация

Сирия, 23 октября. Курды попали под обстрел турков в Кобани; в лагере «Аль-Марбук» сохраняется тяжелая ситуация; «Народное сопротивление восточных районов» атаковало SDF в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: арестовали нескольких мирных жителей арабского происхождения в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить авиаудары по деревне Ас-Суса к востоку от Евфрата.

ВС Турции: обстреляли SDF в восточном районе Кобани на севере Алеппо.

«Народное сопротивление восточных районов»: ликвидировало пятерых курдов и одного представителя Рожавы в Ракке.

Провинция Алеппо

Турецкие войска обстреляли ряд населенных пунктов на востоке так называемого кантона Кобани, подконтрольного «Демократическим силам Сирии». Как сообщает курдский источник @AzadiRojava, под обстрел попали деревни Косик и Алишер. О жертвах среди мирных жителей не сообщается.

Напомним, курдские вооруженные формирования, удерживающие эту территорию, признаны Турцией ответвлением террористической организации «Рабочая партия Курдистана» и воспринимаются как угроза национальной безопасности. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что в планах Анкары зачистить от «Отрядов народной самообороны» всю приграничную территорию Сирии и Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщениям источника в Twitter (@SyriawatanNews), авиация международной коалиции продолжает наносить авиаудары в районе деревни Ас-Суса, куда накануне удалось войти курдским вооруженным формированиям.

Напомним, операция «Демократических сил Сирии» по ликвидации так называемого Хаджинского кармана на восточном берегу Евфрата продолжается уже не первый месяц. Эти территории, по заявлению курдов, являются последним районом, где присутствуют силы «Исламского государства»1. Однако военное командование коалиции всеми силами пытается затянуть операцию, нанося удары по жилой застройке, мечетям и своим союзникам — курдским вооруженным формированиям. В ходе одного из недавних воздушных атак США по мечети в деревни Ас-Суса погибло более 60 гражданских лиц.

Провинция Ракка

Ополченцы из «Народного сопротивления восточных районов» совершили очередную атаку на боевиков «Демократических сил Сирии». По информации Euphrates Post, нападение произошло на автоколонну SDF, передвигавшуюся по столице провинции Ракка. Ополченцам удалось ликвидировать пятерых курдских боевиков и одного представителя администрации так называемой Рожавы. Сразу после этого курдские силы безопасности «Асайиш» провели серию рейдов в ходе которых были арестованы несколько человек арабской национальности.

Напомним, «Демократические силы Сирии» под предлогом борьбы с «Исламским государством» ранее захватили значительные территории провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Местным арабским населением это воспринимается как оккупация, что выливается в демонстрации против присутствия курдских вооруженных формирований и американских войск на этих землях. Некоторые мирные жители вынуждены брать в руки оружие и действовать против оккупантов с оружием в руках в составе ополчений.

Провинция Хасака

Как передает источник в Twitter (@smmsyria), в лагере для перемещенных лиц «Аль-Мабрук», который находится на подконтрольной «Демократическим силам Сирии» территории, сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Люди, проживающие в нем, вышли на митинг с требованиями к «курдским властям» об улучшении условий жизни и ликвидации нехватки продовольствия и медикаментов.

1 Организация запрещена на территории РФ.