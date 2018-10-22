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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Москва, 22 октября. Роструд напомнил о длинных выходных, которые ждут россиян в начале ноября. Как пояснили в ведомстве, это связано с тем, что День народного единства выпал на воскресенье, 3 июня, поэтому выходной перенесут на понедельник, 5 ноября.

День народного единства отмечают в России с 2005 года. Он посвящен взятию Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Отметим, что праздник отмечается также в Донецкой и Луганской народных республиках, Южной Осетии и Приднестровье.

В Москве в этом году в День народного единства будет ограничена продажа спиртного, сока и газированных напитков в стеклянной таре. Ограничения будут действовать рядом с местами проведения массовых мероприятий.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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