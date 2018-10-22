Ученые нашли связь между окрасом лабрадора и продолжительностью его жизни

Москва, 22 октября. Исследование австралийских ученых показало, что окрас лабрадоров-ретриверов влияет на продолжительность жизни. Так, собаки шоколадного окраса живут на 10% меньше, чем собаки черного и палевого окраса.

Средняя продолжительность жизни лабрадоров-ретриверов составляет 12 лет, однако собаки шоколадного окраса умирают раньше сверстников. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Canine Genetics and Epidemiology, собаки шоколадного окраса чаще страдают от заболеваний.

Профессор Пол МакГриви из Университета Сиднея считает, что подверженность заболеванию ушными и кожными инфекциями у собак определенного окраса вызвана ограниченностью генофонда. За шоколадный окрас собак отвечает рецессивный ген, поэтому заводчики скрещивают собак шоколадного цвета, что приводит к ограниченному набору генов.

Как отмечает «ФедералПресс», наибольшей популярностью пользуются лабрадоры-ретриверы палевого цвета. Такую популярность ученые обосновали влиянием рекламы, где эти собаки используются довольно часто.