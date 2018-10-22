Будут уничтожаться ответным огнем: в ДНР пригрозили нарушившим перемирие артиллеристам ВСУ

Донецк, 22 октября. Армия ДНР будет уничтожать артиллеристские позиции ВСУ. Об этом в понедельник заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, комментируя недавний обстрел, в ходе которого погибли трое военнослужащих Донецкой республики.

Он напомнил, что украинские силовики нарушили перемирие и открыли огонь из запрещенных видов вооружения по позициям ДНР. Речь, в частности, шла о минометах и другом крупнокалиберном вооружении, применении которого не допускается в соответствии с минскими соглашениями. Безсонов пригрозил украинским артиллеристам, что их позиции будут уничтожаться ответным огнем.

«Нашей разведкой вскрыты все позиции артиллерии и минометных подразделений ВСУ, которые ведут огонь в нарушение всех договоренностей. Эти расчеты и подразделения будут уничтожаться ответным огнем с применением незапрещенного минскими соглашениями вооружения», — подчеркнул Безсонов, выступая на брифинге.

Представитель оперативного командования ДНР выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих Донецкой народной республики, а также обратил внимание ОБСЕ на нарушения со стороны украинской армии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 30 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики 423 боеприпаса. Украинские силовики открыли огонь по КПП «Горловка», а также по 22 населенным пунктам, среди которых город Ясиноватая, поселок «Старомихайловка» и село Саханка.

По словам представителей ДНР в СЦКК , при обстреле ВСУ использовали минометы калибром 82 и 120 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, а также вооружение БМП и БТР.