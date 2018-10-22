Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД Франции прокомментировал решение США о выходе из Договора РСМД

57
0 Оставить комментарий

МИД Франции прокомментировал решение США о выходе из Договора РСМД

Париж, 22 октября. В МИД Франции прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора РСМД. В дипломатическом ведомстве призвали «все стороны избегать поспешного одностороннего решения».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими близкими партнерами по теме заявления США о выходе из договора», — приводит РИА Новости комментарий представителя французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции отметили, что поспешное решение по договору о РСМД может вызвать сожаление. Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп обвинил Москву в том, что Россия якобы нарушает соглашение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание Трампа, отметил, что тему выхода Вашингтона из соглашения помощник президента США Джон Болтон во время визита в Москву должен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. 

В МИД РФ также подчеркнули, что ждут от американской стороны разъяснений.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое