МИД Франции прокомментировал решение США о выходе из Договора РСМД

Париж, 22 октября. В МИД Франции прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора РСМД. В дипломатическом ведомстве призвали «все стороны избегать поспешного одностороннего решения».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими близкими партнерами по теме заявления США о выходе из договора», — приводит РИА Новости комментарий представителя французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции отметили, что поспешное решение по договору о РСМД может вызвать сожаление. Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп обвинил Москву в том, что Россия якобы нарушает соглашение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание Трампа, отметил, что тему выхода Вашингтона из соглашения помощник президента США Джон Болтон во время визита в Москву должен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

В МИД РФ также подчеркнули, что ждут от американской стороны разъяснений.