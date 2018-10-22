Путин подписал указ об ответных санкциях против Украины | 22 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин подписал указ об ответе России на санкции Украины Владимир Путин подписал указ об экономических ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Решение об ответных санкциях связано с введением Украиной ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, что является недружественными и противоречащими международному праву действиями. Кроме того, решение принято «в целях защиты национальных интересов». Напомним, Киев регулярно вводит санкции против российских компаний, обвиняя их в нарушении украинских законов.

В Кемерово троллейбус протаранил восемь машин В столице Кузбасса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Троллейбус протаранил восемь машин. Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на улице Красноармейская. Транспортное средство общественного пользования влетело в попутные автомобили. По словам очевидцев, в троллейбусе отключили электричество, и он снижал скорость, но другие участники движения не увидели этого. По счастливой случайности ДТП обошлось без пострадавших, по крайней мере, пока никто не обращался за медпомощью.

До конца 2018 года МЧС упразднит все региональные центры МЧС России до конца 2018 года должно завершить переход на трехуровневую систему управления и упразднить все свои региональные центры. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы МЧС России Игорь Кобзев. Переход с четырехуровневой на трехуровневую систему ведомство начало 1 января 2017 года. Сейчас в стране работают четыре центра, которым были переданы функции упраздненных. По словам Кобзева, к концу 2018 года их полномочия должны быть переданы в главные управления МЧС по субъектам России.