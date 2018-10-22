«Крымский титан» в Армянске возобновил работу

Симферополь, 22 октября. Крупный химзавод «Крымский титан» в Армянске возобновил свою работу после ЧП с выбросами, сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.

Телиженко сообщил, что завод был запущен в минувшую субботу и постепенно набирает мощность. По его словам, до конца недели предприятие выйдет на полную мощность.

«Разрешение [о запуске] выдал Росприроднадзор», — цитирует РИА Новости главу администрации Армянска.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что режим ЧС был введен в Армянске из-за выброса отравляющего вещества. Он был снят 23 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл 12 октября в Армянск с рабочим визитом и сообщил о скором запуске завода.