Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Крыму рассказали о информационных вбросах со стороны Украины после трагедии в Керчи

102
0 Оставить комментарий

В Крыму рассказали о информационных вбросах со стороны Украины после трагедии в Керчи

Симферополь, 22 октября. Крымские власти зафиксировали сотни информационных вбросов, которые предпринимала украинская сторона после трагедии в Керчи. Об этом заявил замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

По его словам, основная цель подобных вбросов — посеять панику среди населения. Он подчеркнул, что власти Крыма впервые столкнулись с попыткой нагнетать обстановку в местах массового скопления людей.

«Под видом обычного гражданина начинали кричать и вбрасывать в толпу недостоверную информацию, тем самым вызывая определенные панические настроения в толпе», — рассказал Вадим Первых в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Он подчеркнул, что вся информация по информационным вбросам была передана в правоохранительные органы.

Напомним, что 17 октября в Керченском колледже произошло массовое убийство. Студент четвертого курса устроил стрельбу, а также взорвал бомбу в здании. 16 студентов колледжа и пять работников погибли.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое