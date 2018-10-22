В Крыму рассказали о информационных вбросах со стороны Украины после трагедии в Керчи

Симферополь, 22 октября. Крымские власти зафиксировали сотни информационных вбросов, которые предпринимала украинская сторона после трагедии в Керчи. Об этом заявил замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

По его словам, основная цель подобных вбросов — посеять панику среди населения. Он подчеркнул, что власти Крыма впервые столкнулись с попыткой нагнетать обстановку в местах массового скопления людей.

«Под видом обычного гражданина начинали кричать и вбрасывать в толпу недостоверную информацию, тем самым вызывая определенные панические настроения в толпе», — рассказал Вадим Первых в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Он подчеркнул, что вся информация по информационным вбросам была передана в правоохранительные органы.

Напомним, что 17 октября в Керченском колледже произошло массовое убийство. Студент четвертого курса устроил стрельбу, а также взорвал бомбу в здании. 16 студентов колледжа и пять работников погибли.