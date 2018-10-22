Главные новости 22 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 22 октября.

В Киеве нашли виновника топливной лихорадки на Украине. По словам украинского эксперта топливного рынка Леонида Косянчука, именно Москва коварно оставила страну без дешевого топлива и спровоцировала топливный энергетический кризис на Украине. «Украину лихорадит»: в Киеве рассказали о «двойном топливном ударе» Москвы.

Россия уже приняла необходимые меры для уничтожения американских фрегатов, которые власти США планируют передать Украине, на случай, если они будут выполнять враждебные действия в акватории Черного или Азовского моря. «Все необходимые меры приняты уже сегодня»: Коротченко рассказал, как Россия может ответить на передачу Украине американских фрегатов.

Киевляне вышли на железнодорожные пути, заблокировав движение электрички. Таким образом украинцы выразили протест из-за регулярных опозданий транспорта и нехватки вагонов в составах. Бунт на железной дороге: возмущенные киевляне заблокировали электричку.

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал возможную передачу Украине законсервированных фрегатов США. «Все это потребует громадных затрат»: эксперт прокомментировал передачу Украине фрегатов США.

На месте смерти каскадера во время съемок фильма «Ильинские рубежи» в Медынском районе Калужской области работают следователи, установлена личность погибшего, передает источник ФАН. Установлена личность каскадера, которого раздавил танк на съемках в Калужской области.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае. В результате аварии погибли четыре человека. Появились фото с места смертельного ДТП с участием Mercedes в Краснодарском крае.

Украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин заявил, что Россия «безосновательно владеет» большой территорий и «должна поделиться с Украиной» природными богатствами. «А как же Дон?»: в России ответили украинцу Соскину, решившему «полакомиться» Сибирью.

ИГ1 провело публичную казнь мирных жителей к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Протурецкие боевики атаковали союзников «Джебхат ан-Нусры»1 на севере Хамы. Курды понесли потери убитыми в результате очередного взрыва в Ракке. Сирия новости 22 октября 07.00: ИГ провело публичную казнь в Дейр-эз-Зоре, тяжелые бои радикалов в Хаме.

Два штурмовика ВВС Украины пролетели в опасной близости от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома. Соответствующая видеозапись появилась на просторах видеохостинга YouTube. Бахвальство, граничащее с глупостью: эксперт оценил экстремальные маневры украинских ВВС.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить детям регистрироваться в социальных сетях. Он отметил, что ярким примером негативного влияния на детскую психику Интернета является трагедия в Керчи. Милонов предложил запретить детям регистрироваться в соцсетях после трагедии в Керчи.

1 Организация запрещена на территории РФ.