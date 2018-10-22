«На заборе, знаете, что пишут?»: певец Мистер Кредо прокомментировал свое «задержание»

Москва, 22 октября. Российский певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер Александр Махонин, более известный как Мистер Кредо (Mr. Credo), прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о его «задержании» из-за якобы громкого прослушивания музыки.

«На заборе, знаете, что пишут? — возмутился певец, отвечая на просьбу журналистов прокомментировал соответствующую информацию. — Вы зря звоните, вы отвлекаете, это во-первых, и уже скоро концерт, и просто нет времени на эти глупости», передает издание «360».

Ранее СМИ писали, что Махонин громко слушал музыку после 23.00, чем разозлил своих соседей. Телеграм-канал Mash сообщил, что певца доставили в отделение полиции, где ему выписали штраф в размере двух тысяч рублей.