Протоиерей Чаплин предложил ответить «всей мощью России» на гибридную агрессию Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «аллегорией» нашумевшее заявление Владимира Путина о последствиях обмена ядерными ударами между Россией и вероятным противником.

«Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет. А речь шла о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара», — подчеркнул Песков.

Напомним, что 18 октября в ходе заседания клуба «Валдай» Путин сделал заявление о том, что в случае ядерной агрессии последует ответный удар, «в результате которого враги сдохнут, а мы как мученики попадем в рай».

Федеральное агентство новостей обратилось за комментариями к настоятелю храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерею Всеволоду Чаплину.

«Сказанное президентом России мне понравилось, — заявил он. — Даже если это действительно была аллегория, даже если это воспринимать как шутку. А некоторые в зале решили это назвать шуткой… Все равно: сказаны важные слова».

По мнению собеседника ФАН, для православного человека очевидно, что защищать свою веру, свое Отечество, своих близких необходимо, если им угрожает опасность, и это — обязанность христианина-мужчины.

«И если речь идет о настоящем христианине, то он, конечно, если падет, не останется без награды у бога. У него, конечно же, могут быть и тяжкие грехи, не обязательно все они простятся из-за гибели на войне. Но многое простится, особенно — если он покается на исповеди», — объяснил священник.

Он также отметил, что люди, для которых земное и житейское спокойствие превыше всего, подняли настоящую истерику после слов президента.

«Но реакция этих людей только подтверждает, что это — правильные слова, — уверен Чаплин. — Так болезненно реагируют только люди, которые готовы сохранить свою жизнь и спокойствие, даже если Родина будет уничтожена. Даже если будет уничтожена на земле истинная вера, которая нашей Родиной хранится… И если эти люди реагируют так истерично, значит, мы все делаем правильно, и значит Владимир Путин все сказал правильно. Значит, страна на верном пути».

«Единственное, что нужно иметь в виду — это то, что сейчас угрозой существованию нашего государства является не ракетный удар или военные действия с применением обычного оружия, а гибридные войны — в том числе осуществляемые через организацию внутреннего бунта с целью установления внешнего управления, расчленения страны, лишения ее независимости и т. д.», — уверен священник.

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот убежден, что против таких действий также нужно применять всю нашу мощь и не стесняться говорить об этом, особенно если мы знаем те элиты, которые способны осуществить, а может быть, уже задумывают такого рода подлую, хитрую агрессию против России.