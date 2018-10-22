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Экономика

В ЕС призвали расширять экономические связи с Россией

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В ЕС призвали расширять экономические связи с Россией

Москва, 22 октября. Евросоюз и Россия должны расширять экономические связи, поскольку это сотрудничество будет выгодно обеим сторонам. Такое заявление сделал в понедельник глава Комитета регионов ЕС Карл-Хайнц Ламбертц в кулуарах Форума стратегов — 2018.

При этом развивать сотрудничество, по мнению чиновника, следует не только в уже освоенных, излюбленных инвесторами зонах, но и за их пределами.

«Мне кажется, очень важно было для сохранения экономического баланса как в вашей стране, так и в Европейском союзе, чтобы инвесторы искали возможность реализации своих проектов не только в крупных, уже освоенных центрах, но и за их пределами», — отметил он в интервью изданию News.ru.

По словам Ламбертца, европейский рынок также обладает множеством привлекательных возможностей, добиться которых можно лишь в том случае, если идти по непроторенной дорожке.

Автор: Антон Соколов
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