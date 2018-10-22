Законопроект о блокировке новостных агрегаторов с иностранным участием внесен в Госдуму РФ

Москва, 22 октября. Новостные агрегаторы Google и «Яндекс» могут быть заблокированы в России. Дело в том, что доля иностранного участия в этих компаниях превышает 20%. В понедельник в Госдуму РФ был внесен законопроект о блокировке новостных агрегаторов с иностранным участием.

«Санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, — ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований (ограничение 20% доли иностранного участия. — Прим. ФАН) владельцем агрегатора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соавтор инициативы Антон Горелкин отметил, что новостные сервисы компаний Google и «Яндекс», в которых доля иностранного участия превышает 20%, подпадают под действие закона.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подчеркнул, что речь в законопроекте идет именно о блокировке новостных агрегаторов, а не поисковиков.