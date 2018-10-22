Вопреки санкциям США: Ким Чен Ын потратил 640 миллионов долларов на гидросамолет и алкоголь

Сеул, 22 октября. Лидер КНДР Ким Чен Ын в обход санкций США импортировал из Китая и других стран предметы роскоши на сумму не менее 640 миллионов долларов. Об этом заявил южнокорейский депутат Юн Сан-Хен.

Санкции США запрещают Пхеньяну подобную торговлю из-за ядерных и ракетных программ КНДР. Однако ограничения, считает южнокорейский парламентарий, стали утрачивать свою силу на фоне приостановки ядерных испытаний и денуклеаризации Корейского полуострова.

«Ким приобрел предметы роскоши из Китая и других мест, такие как гидросамолет для своей семьи и не только, а также дорогие музыкальные инструменты, высококачественные телевизоры, седаны, алкоголь, часы и мех», — сказал Юн Сан-Хен в комментарии Reuters.

Он отметил, что предметы роскоши были приобретены в качестве подарков представителям элиты КНДР, которые поддерживают режим Ким Чен Ына. По мнению Юн Сан-Хена, с такими «лазейками» и все большим их появлением Ким Чен Ын сможет нейтрализовать санкции США и без отказа от ядерного оружия.

Напомним, власти КНДР заявляли, что откажутся от намеченного ранее курса на денуклеаризацию Корейского полуострова, если не получат от США гарантий безопасности. Глава МИД КНДР заявлял, что если Пхеньян и Вашингтон не научатся доверять друг другу, то озвученное ранее совместное заявление по ядерному разоружению будет обречено на провал.