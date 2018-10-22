Агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

Киев, 22 октября. В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's Global Ratings сообщили о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В.

По информации издания «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства, прогноз — «стабильный». Кроме того, был подтвержден рейтинг Украины по национальной шкале uaBBB.

Согласно материалам агентства, S&P GR ожидает, что объявленная Международным валютным фондом программа будет одобрена к концу этого года. По мнению представителей агентства, новый договор поможет Киеву выполнить значительные внешние долговые обязательства и проводить продуманно макроэкономическую политику в следующем году.