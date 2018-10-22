На краю глубокой пропасти: в Киеве назвали три главные проблемы Украины

Киев, 22 октября. Киевский политолог Виктор Небоженко назвал три главные проблемы Украины после Майдана 2014 года. По словам Небоженко, парадоксальное состояние страны длится уже несколько лет, что стало редким случаем в истории Европы.

«После великолепного, мужественного и честного Майдана-2014, мощного всплеска надежд на будущее и массового энтузиазма Украина к 2018 году, неожиданно для себя, оказалась на краю глубокой пропасти», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Эксперт считает, что проблемы Украины заключаются, во-первых, в слабом населении, которое позволяет делать с ним все, что угодно – погружать в нищету, манипулировать и лишать будущего.

Вторая проблема Украины – вечно длящееся прошлое. По мнению Небоженко, прошлое заменило населению динамичную современность и будущее.

Третья проблема связана с изменениями в стране. Политолог считает, что изменения в стране должны произойти, но они настанут неожиданно как для властей, так и для населения. Однако любые изменения принесут Украине не только новые шансы, но и новые проблемы.

Напомним, в 2014 году в результате госпереворота на Украине власть захватили нелегитимные элиты. Население Луганской и Донецкой областей Украины отказалось признать новое руководство страны. Киевские власти решили вернуть контроль над восточными регионами при помощи силовой операции. Однако ДНР и ЛНР оказали достойное сопротивление, перестрелки на линии соприкосновения продолжаются по сей день. ВСУ нарушают минские договоренности, обстреливают населенные пункты и стягивают тяжелое вооружение.